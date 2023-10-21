TAG Otoyolu'ndaki 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde dün meydana gelen ve 5 kişi hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

AA

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda feci bir kaza meydana gelmişti.

Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden yolcu minibüsü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı.

Kaza yapan minibüs iki parçaya ayrıldı

Feci kazada sonucu minibüs iki parçaya ayrılırken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede olay yerinde 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1'i ağır 17 kişi de yaralandı.

3 şüphelinin işlemleri tamamlandı

Yaşanan kazanın ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü N.D, Karayollarına ait aracın sürücüsü Ç.K. ve Karayolları görevlisi Mahmut Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Tutuklandılar

Nizip Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)