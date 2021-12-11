Tahir Güven saldırısıyla ilgili 26 kişi gözaltına alındı

AK Partili Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı sonrasında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Meman aşireti lideri Tahir Güven'in ölümü sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, bu sabah PKK/ KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH’ye yönelik operasyon düzenlendi.

26 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Şırnak İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince operasyonda; 26 şahıs gözaltına alındı, çok sayıda örgüt propagandası içeren döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada; terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyel ve malzemeye el konuldu.

SUÇU KABULLENMEDİ, İSİM VERDİ

Öte yandan cinayetle ilgili gözaltına alınıp tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadeleri de ortaya çıkmıştı.

Miraz adlı bir kişinin adını veren Emin Kalkan, cinayeti PKK adına onun işlediğini iddia etmişti.

“KORKTUĞUM İÇİN TEKLİFİNİ KABUL ETTİM”

Miraz ile 4 ay önce bir arkadaşı aracılığı ile tanıştığını belirten Kalkan, ifadesinde şunları anlatmıştı:

“Bana HDP içerisinde gençlikten sorumlu kişi olarak faaliyet yürüttüğünü söyledi. Cizre ilçesinde gençleri bir araya getirerek, silah, mühimmat ve maddi yardımda bulunarak, tekrar hendek-barikat dönemindeki gibi örgütü güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Daha sonra bana numarasını verdi. Şu an numarayı hatırlamıyorum. Telefonuma Miraz olarak kaydettim. Daha sonra ayrıldık. Bana belindeki silahı gösterdi. Korktum, kendisi ile ilgili kimseye bilgi vermediğimi söyledi. Bunun üzerine benden açık hat istedi. Ben de korktuğum için teklifini kabul ettim.





“TAKTIĞI TELEFONA BİR KOD GELDİ”

Ertesi gün hattı, teslim etmek üzere anlaştık. Ertesi gün 200 TL karşılığında bir adet açık hat aldım. Ancak hattın numarasını bilmiyordum. Bu hattın parasını ben verdim. Miraz benden önceki gün buluştuğumuz yerde hattı aldı. Elinde 3 tane telefon ve modem olduğunu düşündüğüm bir cihaz vardı. Aldığım hattı, cihazlardan birine taktı. *101 kareyi tuşladı. Bir telefon numarası çıktı. Bu telefon numarası, aldığım hattın numarasıdır. Başka telefondan bir kadın aradı. Çıkan telefon numarasını ona söyledi. Daha sonra aldığım hattı, taktığı telefona bir kod geldi. Bu sırada telefona WhatsApp kurulduğunu anladım.

“MİRAZ'IN KAPÜŞONU KAPALIYDI”

Ayrıca daha sonra Miraz da bana WhatsApp kurduğunu ve telefonumda internet tanımlı olduğunu ve kullanabileceğimi söyledi. Bana önceden yaptığı gibi gençlik yapılanması içinde yapacağı faaliyetlerden söz etti ve benim de katılmamı istedi. Tekrardan kendisini reddettim. Bunun üzerine bana ertesi gün bir uyuşturucu baronu ile görüşeceğini ve yanında olmamı istedi. Kabul edip, eve gittim. Benim yüzüm açıktı. Miraz'ın kapüşonu kapalıydı. Buluştuğumuz yer Ak Sokak'tı. Miraz bana alt sokaklarda bir yerde uyuşturucu baronu olduğunu, görüşmeye gideceğini, benim de yanında olmamı istedi. İstemediğimi söylememe rağmen ısrarları üzerine, korkudan teklifini kabul ettim ve sokaklara doğru yürümeye başladık.





“GENELLİKLE GEÇTİĞİMİZ SOKAKLARIN İSİMLERİNE BAKIYORDU”

Bu sırada telefonu sürekli çalıyordu. Telefonu açtığı zaman benden uzaklaşıyordu. 2-3 saniyelik, kısık sesle konuşmalar yapıp, telefonu kapatıyordu. Genellikle geçtiğimiz sokakların isimlerine bakıyor, her sokakta telefonla görüştüğünü gözlemledim. Miraz, yan sokağa hızlı adımlarla girdi. Sokağa girince benim görüş açımdan çıktı. Kendisini görmedim. Görüş açımdan çıktı, 4-5 saniye sonra birden fazla el silah ateş sesi duydum. Mermilerin bana sıkıldığını düşünerek, kaçmaya başladım. Peşimden Miraz'ın geldiğini gördüm. Ben korkudan daha hızlı koşmaya başladım. Yaklaşık 400- 500 metre koştuk. Bizim evin yakınlarına kadar geldik. Burada Miraz beni durdurdu, telefonumu istedi. Telefonum içinden hattımı çıkarıp, sim kartımı bana verdi. Telefonumu cebine koydu.

“BENİ ARADIKLARINI ANLADIM”

Ne olduğunu sorduğum zaman, bana gülerek 'benim işim tamamdır' dedi ve ayrıldı. Ben de korktuğumdan kendi evime geldim. Eve gittiğim zaman evde bulunan kişiler, Cudi Mahallesi'nde Tahir Güven isimli şahsın öldürülmüş olduğunu söylediler. Miraz'ın silahla ateş ettiği kişinin, Tahir Güven olabileceğini orada anladım. Evden dışarı çıktığımızda ikametimiz önünde polisler olduğunu gördüm, beni aradıklarını anladım. Korkudan polise teslim olamadım. Ablamın evine gittim.

“ŞAHSIN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINDA BİR DAHİLİM YOKTUR”

Olay gecesinde polis ekipleri tarafından ablamın evinde yakalandım. Benim kesinlikle Tahir Güven isimli şahsın öldürülmesi olayında bir dahilim yoktur. Kendisi ile cinayet olayı hakkında herhangi bir keşif faaliyetinde bulunmadım. Tahir Güven'in öldürülmesi olayını Miraz isimli kişi, gerçekleştirmiştir. Kendisi bu cinayeti PKK/KCK terör örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Bu kişinin herhangi bir kişiden talimat alıp, almadığına yönelik bilgim yoktur.”





3 HDP ÜYESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu arada Güven'in öldürülmesi ile ilgili HDP Gençlik Meclisi üyeleri Mehmet Miraç Dinç ve Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök de gözaltına alınmıştı.