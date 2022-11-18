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    Taksi şoförü ile yabancı turistin kavgası kamerada

    İstanbul'da bir taksici ile Fransız kadın yolcunun tartıştığı anlar sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde, şoförün turistin üzerine tükürdüğü görüldü.
    • 18.11.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 15:45
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    Taksi şoförü ile yabancı turistin kavgası kamerada

    Türkiye genelinde taksi ve taksici sorunu her geçen gün büyüyor...

    Taksi şoförleri, sık sık taksimetre ve turist avıyla gündeme geliyor. Her gün bir kaosla anılan ticari taksi olayına bir yenisi daha eklendi.

    Arap kökenli Fransız turist seyahat için sarı taksiyi tercih etti.

    Taksimetreyi görünce şok yaşadı

    Kadın yolcu, gideceği yere vardığında şoför tarafından kendisine gösterilen taksimetredeki ücreti görünce büyük şok yaşadı.

    Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan kadın duruma tepki gösterdi.

    Yolcunun üzerine tükürdü

    Taksi şoförü ile aralarında bir süre tartışma yaşandı. Tansiyonun yükselmesiyle  turist hakaret etmeye başladı.

    Daha sonra öfkelenen taksici, kadın yolcunun üzerine tükürdü.

    Taksi şoförü ile yabancı turistin kavgası kamerada VİDEO

    Viral oldu

    O anları kayıt altına alan turist, çığlık atıp küfür ederek karşılık verdi ve arabadan indi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

    Taksi şoförü ile yabancı turistin kavgası kamerada #1


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