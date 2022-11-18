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- Taksi şoförü ile yabancı turistin kavgası kamerada
Taksi şoförü ile yabancı turistin kavgası kamerada
- 18.11.2022 - 15:44
- Güncelleme : 18.11.2022 - 15:45
Türkiye genelinde taksi ve taksici sorunu her geçen gün büyüyor...
Taksi şoförleri, sık sık taksimetre ve turist avıyla gündeme geliyor. Her gün bir kaosla anılan ticari taksi olayına bir yenisi daha eklendi.
Arap kökenli Fransız turist seyahat için sarı taksiyi tercih etti.
Taksimetreyi görünce şok yaşadı
Kadın yolcu, gideceği yere vardığında şoför tarafından kendisine gösterilen taksimetredeki ücreti görünce büyük şok yaşadı.
Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan kadın duruma tepki gösterdi.
Yolcunun üzerine tükürdü
Taksi şoförü ile aralarında bir süre tartışma yaşandı. Tansiyonun yükselmesiyle turist hakaret etmeye başladı.
Daha sonra öfkelenen taksici, kadın yolcunun üzerine tükürdü.
Taksi şoförü ile yabancı turistin kavgası kamerada VİDEO
Viral oldu
O anları kayıt altına alan turist, çığlık atıp küfür ederek karşılık verdi ve arabadan indi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.