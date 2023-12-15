Taksi sürücüsü bu defa hırsızlığa karıştı! İstanbul'da şoke eden görüntü... Markete giren bir kişinin kapı önüne bıraktığı evcil köpeği çalan taksi sürücüsü, polis ekipleri tarafından çalıntı köpekle birlikte kıskıvrak yakalandı.

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İHA

Taksicilerle ilgili her gün farklı bir olay gündeme geliyor...

Güvensizlik yaratan taksicilerden bazıları, hırsızlık olaylarına da karışmaya başladı.

Bunun bir örneği ise İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Zeytinlik Mahallesi'nde alışveriş yapmak üzere bir markete giren Mehmet Perçin, köpeğini ise kapı önüne bıraktı.

Köpeğini market önüne bırakarak içeri giren Perçin, alışverişten sonra dışarı çıktığında köpeğini bıraktığı yerde bulamadı. Perçin hemen durumu polise bildirdi.

Köpeği çalan taksici, 18 gün sonra yakalandı

Kayıp köpek ihbarı üzerine olay yerine hareket eden Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Perçin’in ifadeleri ve tarif edilen köpek ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, tanık beyanları ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra bir ticari taksiden inen şoförün, market önünde dolaşan köpeği çağırıp götürdüğünü saptadı. Köpeği çalan taksi sürücüsünün eşkalini ve aracın plakasını belirleyen polis, 18 gün boyunca şüphelinin izini sürdü.

Taksi plakasından şoförünün Hüseyin Aydın olduğunu tespit eden emniyet ekipleri, faili önceki gün belirlenen bir eve yapılan operasyonla gözaltına aldı. Çaldığı evcil hayvan ile birlikte yakalanan zanlı, sorgulanmak üzere Kartaltepe Polis Merkezi'ne götürüldü. Bu arada köpek sahibi de durumdan haberdar edildi.

Adli makamlarca arandığı ortaya çıktı

Taksi sürücüsü Hüseyin Aydın hakkında emniyette yapılan incelemede, şüphelinin adli makamlarca aranan şahıslardan olduğu ve 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Aydın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köpek sahibi Mehmet Perçin‘in, zanlıyı yakalayan ve köpeğini bulan polislere teşekkür ettiği de öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)