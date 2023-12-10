Takside dehşet! Ankara'da eski eşi tarafından boğazı kesilen kadın öldü Ankara'nın Çankaya ilçesinde M.A. isimli kadın, eski eşi E.A. tarafından taksinin içinde boğazı kesilerek öldürüldü.

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DHA

Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez Ankara oldu..

Saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi İmrahor Caddesi'nde meydana gelen olayda E.A. isimli erkek, eski eşi M.A. ile 06 T 1111 plakalı taksinin içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Takside bıçakla boğazını kesti

Tartışma büyüyünce E.A., yanındaki bıçakla M.A.'nın boğazını keserek öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Şüpheli E.A., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)