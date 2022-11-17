Taksim bombacısının ifadesi ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki hain terör eylemini gerçekleştiren terörist emniyette verdiği ifadesinde, "YPG ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu" dedi.

Türkiye, 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısıyla sarsıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki en işlek bölge olan İstiklal Caddesi'nde, saat 16.20 sıralarında bomba eylemi düzenlendi.

Yaşanan patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı.

Terörist yakalandı

Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturmada kadın terörist, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Saldırıyı gerçekleştiren hain teröristle ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

49 şüpheli adliyeye sevk edildi

Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'la birlikte olayda adı geçen 51 kişi de gözaltına alındı.

52 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken Albashır'ın de aralarında bulunduğu 49 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi.

İfadesine ulaşıldı

Öte yandan Azez'de yakalanan Hüsam kod adlı teröristin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA'nın aktarımına göre; saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın emniyette verdiği ifadesinin detaylarına ulaşıldı.

"Örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti"

Sevgili olduğu bir erkek vasıtasıyla örgütle tanıştığını belirten Albashır'ın, "YPG ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. isimli bir erkekle tanıştım. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı, görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı." dediği öğrenildi.

Atölye sahibinin terör bağlantısı ortaya çıktı

Öte yandan Ahlam Albashır ile karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ın kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat Habeş'in de terörle bağlantısı olduğu, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı ve Kobani'den aldığı talimatla Albahsır ve Bilal Hassan'ı evinde misafir ettiği öğrenildi.