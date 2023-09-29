Taksim'de abartı egzozdan ceza yiyen sürücü polisi çileden çıkarttı Taksim’de trafik denetiminde 4 bin 64 TL ceza yiyen M.S., polis memuruna hakaret ve tehditler savurdu. Polislerin sabrını suistimal eden şahıs, hakaretlerinin ardından aracına binerek uzaklaşırken o anlarda kameralar kayıttaydı.

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İHA

Güvenlik güçleri trafikte asayişi ve güvenliği sağlamak için denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul Taksim meydanında uygulama noktası oluşturuldu.

Burada denetime takılan M.S. isimli sürücü, polis ekiplerini hareketleri ve sözleriyle adeta çileden çıkardı.

Abartı egzozdan 4 bin 64 TL, emniyet kemerinden 436 TL, trafik levhasına uymamaktan 436 TL olmak üzere toplamda 4 bin 936 TL ceza yiyen M.S. isyan etti.

Hem hakaret hem tehdit

Trafik polislerine tehditler savuran M.S. ekiplere, “Senin maaşını kim veriyor?” diyerek hakaret ederken, yaşanan diyaloglar saniye saniye kaydedildi.

"Bekleyin ağabeyimi alıp geleceğim"

Ağabeyini alıp geleceğini söyleyerek polis ekiplerini tehdit eden M.S. isimli sürücü, “5 bin TL ceza mı olur? Ben nasıl vereceğim bunu. Arabama dokunmayın, uzaklaşın arabamdan. Neden kamerayla çekiyorsun, oyuncak mı var çekiyorsun. Ben cezaya imza atmıyorum. Ağabeyimi alıp geleceğim. Bekleyin geleceğim.

Senin maaşını kim veriyor? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Kafana göre ceza yazıyorsun. Muz Cumhuriyeti mi burası? Benim ailemde gazi de var şehit de var bana artistlik yapamazsınız. Akıllı olun, karşınızda çocuk yok. Arkamdakiler geldiği zaman ‘Beyefendi kusura bakmayın’. Ne kadar ceza yazıyorsan yaz, sadakam olsun” ifadelerini kullandı.

Polisten ayar: Ne kadar veriyorsan iki katını vereceğim

Olayın ardından arabasına binerek oradan ayrılırken polis amirinin M.S.'ye verdiği cevap yürekleri soğuttu.

Polis amiri, "Ne demek maaşımı kim veriyor. Devlet veriyor. Ne kadarını veriyorsun maaşımın. Ne kadar veriyorsan iki katını vereceğim sana gel." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)