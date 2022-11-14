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    Taksim’de bomba patlatan teröristin kaldığı ev

    İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki ev görüntülendi.
    • 14.11.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 13:14
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    Taksim’de bomba patlatan teröristin kaldığı ev

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1.200 güvenlik kamerası incelendi.

    Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiğini tespit etti.

    Yakalandığı ev görüntülendi

    Esenler'de yapılan operasyonun ardından kadının Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, buraya yaptıkları operasyonla Ahlam Albashır'ı yakaladı.

    Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev, DHA tarafından görüntülendi.

    Taksim’de bomba patlatan teröristin kaldığı ev VİDEO

    “Mahallemizde böyle bir şey nasıl yaşandı?”

    Mahalle sakinlerinden Zeki Erbek, “Gece saatlerinde burada bir kadını aldılar. Taksim'deki patlama olayından dolayı buraya baskın yaptılar. Mahallemizde böyle bir şey nasıl yaşandı inanın biz de şaşkınız.” dedi.

    Taksim’de bomba patlatan teröristin kaldığı ev #1

    “Almanya'ya göndereceğiz demişler”

    Sezgin Ceylan ise “Sabaha karşı söylentiler çıktı. Burada birileri oturuyormuş. Misafir olarak göndermişler bombacı kadını. Bir gün sizde kalsın, ertesi gün Almanya'ya göndereceğiz demişler. Polisler gece burada nöbet tutuyordu.” dedi.

    Taksim’de bomba patlatan teröristin kaldığı ev #2

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