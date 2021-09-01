Denetime çıkan sivil polislerden para isteyen korsan otoparkçı, gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, gece saatlerinde Taksim Gümüşsuyu Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında değnekçilik yapan S.S, polisleri müşteri sandı.

OTOPARK PARASI İSTEDİ

Polislerin yanına yaklaşan S.S., 20 lira ödeme yapmalarını söyledi.

Olay anı ise polislerin cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Taksim'de değnekçilik yapan şahsa suçüstü ViDEO

GÖZALTINA ALINDI

S.S., bunun üzerine gözaltına alınarak Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şahsa 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapıldı.