Taksim’de iki kafe çalışanları birbirlerine girdi: 2 yaralı İki kafenin çalışanları arasında çıkan tekmeli yumruklu ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı.

İHA

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan iki kafe çalışanları arasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Ekipler sevk edildi

Olayla 2 kişi bıçakla yaralanırken, olay yerine sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

17 kişi gözaltına alındı

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 17 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)