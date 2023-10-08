Taksim’de iki kafe çalışanları birbirlerine girdi: 2 yaralı

İHA
İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan iki kafe çalışanları arasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Ekipler sevk edildi
Olayla 2 kişi bıçakla yaralanırken, olay yerine sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
17 kişi gözaltına alındı
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 17 kişiyi gözaltına aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış