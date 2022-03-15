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Beyoğlu'nda, kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda, kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Tarihi bir handa bulunan kafede kimliği belirlenemeyen şahıs, silahla ateş ederek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Silahlı saldırgan, gözaltına alındı.