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- Beyoğlu'nda, kafede silahlı saldırı: 2 yaralı
Beyoğlu'nda, kafede silahlı saldırı: 2 yaralı
Tarihi bir handa bulunan kafede kimliği belirlenemeyen şahıs, silahla ateş ederek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Silahlı saldırgan, gözaltına alındı.
- İHA
- 15.03.2022 - 08:37
- Güncelleme : 15.03.2022 - 08:55
İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir han içerisindeki kafede, saat 01.00’da kimliği belirlenemeyen şahıs silahı ile 2 kişiyi yaraladı.
Mermilerin hedefi olan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralılar, ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs, gözaltına alındı.
OLAY YERİNDE GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA YAPILDI
Olay yeri inceleme ekipleri de kafenin içerisinde ve dışında geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.