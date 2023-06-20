Taksim’de kağıt toplayıcısına saldırı

Kağıt toplayıcısı Ali Bay, İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’nda yürüyordu.
Alt geçide girerek yoluna devam eden Bay, kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı.
Saldırganlar etrafını sardıkları Bay'ı tekme tokat dövdü.
Kaçtı, tekrar yakaladılar
Bir ara kaçmayı başaran Bay, saldırganlar tarafından tekrar yakalandı.
Saldırıya uğradıktan sonra yürüyen merdivenlerden yukarıya doğru kaçan Ali Bay, başından geçenleri caddede gördüğü polis memurlarına anlattı.
Kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi olduğunu söyleyen Bay, bir miktar parasını ve cep telefonunu da kaptırdığını öne sürdü.
Ali Bay'ın şikayetini değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
"Tinercilere para vermiyoruz dile saldırdılar"
O anlar ise kameraya yansırken, genç adam başından geçenleri şöyle anlattı:
Burada su satan tinerciler, gelip üzerime saldırdılar. Hem telefonumu çaldılar, hem de 400 TL paramı çaldılar. Üstümü başımı gördüğünüz gibi bu hale soktu. Hemen aşağıda oldu. Kamera kayıtlarının hepsini istiyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim. Bakın üstümü başımı görüyorsunuz. Tinerciler para vermiyoruz diye bize saldırdılar. Telefonumuzu, her şeyimizi gasbettiler.