Taksim’de kağıt toplayıcısına saldırı Kimliği belirsiz 4 şahıs, kağıt toplayıcısına saldırdı. Saldırganlar, şahsın bir miktar parası ve cep telefonunu gasbederken, o anlar kameraya yansıdı.

İHA

Kağıt toplayıcısı Ali Bay, İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’nda yürüyordu.

Alt geçide girerek yoluna devam eden Bay, kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı.

Saldırganlar etrafını sardıkları Bay'ı tekme tokat dövdü.

Kaçtı, tekrar yakaladılar

Bir ara kaçmayı başaran Bay, saldırganlar tarafından tekrar yakalandı.

Saldırıya uğradıktan sonra yürüyen merdivenlerden yukarıya doğru kaçan Ali Bay, başından geçenleri caddede gördüğü polis memurlarına anlattı.

Kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi olduğunu söyleyen Bay, bir miktar parasını ve cep telefonunu da kaptırdığını öne sürdü.

Ali Bay'ın şikayetini değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Tinercilere para vermiyoruz dile saldırdılar"

O anlar ise kameraya yansırken, genç adam başından geçenleri şöyle anlattı: