Taksim'de nostaljik tramvay önünde tehlikeli paten kuyruğu Nostaljik tramvayın arkasına tutunan patenli gençler tramvayın arkasında tehlikeli hareketler sergileyerek İstiklal Caddesi’ne kadar gitti.

İHA

Trafikte hem kendi canını hem vatandaşın canını tehlikeye atan sürücüler korku dolu anlara sebep oluyor.

Kurallara uymayarak vatandaşın canını tehlikeye atan sürücüler ölümle sonuçlanacak kadar kazalara sebep oluyor.

Öte yandan gençlerin trafikte yaptığı tehlikeli hareketler her gün farklı bir olayla gündeme geliyor.

Tramvay önünde kuyruk

Kendi canlarını hiçe sayan gençler bu sefer de İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yürekleri ağza getirdi.

Taksim’de bir grup patenli genç, Taksim’in simgelerinden olan nostaljik tramvayın arkasına asılarak kuyruk oluşturdu.

Bir süre sonra kayboldular

Tramvayın hareket etmesiyle birlikte tehlikeli yolculuklarına başlayan gençler, İstiklal Caddesi’ne kadar tramvayla birlikte ilerleyerek gözden kayboldu.

Gençlerin o esnada kameraya poz vermesi ise dikkat çekti.