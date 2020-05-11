Taksim'de turistler polisle tartıştı, gazeteciye saldırdı

Sosyal mesafe kurallarına uymayan turistler, polisler tarafından uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen turistler polisle tartışıp, kendilerini görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

Yetkililer, koronavirüsten korunmak için vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürekli uyarıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bu bağlamda cadde ve sokaklarda denetleme yaparak, bu kurala uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Kontrollerini sürdüren polis, bugün Taksim İstiklal Caddesinde bir grup yabancı turistin bir arada sohbet ettiklerini, daha sonra da birbirlerine sarıldıklarını gördü.

Bunun üzerine polis, turistlerin yanına giderek kendilerini uyardı.

Turistler polisle tartıştı, gazeteciye saldırdı İZLE

KADIN TURİST POLİSLE TARTIŞTI, GAZETECİYE SALDIRDI

Polisin uyarısına rağmen bir arada durmaya çalışan turistlerden biri, itiraz etti. Bununla da yetinmeyen turist, kendilerini görüntüleyen basın mensubunun üzerine yürüdü ve görüntü almasını engelleyerek, ona saldırdı. Bunun üzerine polis, zorluk çıkaran yabancı turistlerin kimliklerini alarak her birine bin TL para cezası kesti.