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- Taksim'de turistler polisle tartıştı, gazeteciye saldırdı
Taksim'de turistler polisle tartıştı, gazeteciye saldırdı
- İHA
- 11.05.2020 - 16:09
Yetkililer, koronavirüsten korunmak için vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürekli uyarıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bu bağlamda cadde ve sokaklarda denetleme yaparak, bu kurala uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.
BİRBİRLERİNE SARILDILAR
Kontrollerini sürdüren polis, bugün Taksim İstiklal Caddesinde bir grup yabancı turistin bir arada sohbet ettiklerini, daha sonra da birbirlerine sarıldıklarını gördü.
Bunun üzerine polis, turistlerin yanına giderek kendilerini uyardı.
Turistler polisle tartıştı, gazeteciye saldırdı İZLE
KADIN TURİST POLİSLE TARTIŞTI, GAZETECİYE SALDIRDI
Polisin uyarısına rağmen bir arada durmaya çalışan turistlerden biri, itiraz etti. Bununla da yetinmeyen turist, kendilerini görüntüleyen basın mensubunun üzerine yürüdü ve görüntü almasını engelleyerek, ona saldırdı. Bunun üzerine polis, zorluk çıkaran yabancı turistlerin kimliklerini alarak her birine bin TL para cezası kesti.