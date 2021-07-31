Tarabya'da boğulmakta olan genci son anda kurtardılar

Tarabya'da boğulmakta olan genci son anda kurtardılar

Sahilde yüzerken bir anda boğulma tehlikesi yaşayan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

İstanbul Tarabya sahilinde serinlemek için denize giren bir şahıs, yüzdükten bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşlar denize atlayıp genci kurtardı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Vatandaşlar, denizden çıkardıkları genci yere yatırarak ilk müdahaleyi yapıp kendine getirmeye çalıştı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tarabya'da boğulmakta olan genci son anda kurtardılar