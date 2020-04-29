Tarihi eseri satacakları sırada jandarma yakaladı
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğindeki zemin mozaiğini 100 milyon liraya satmaya hazırlanırken yakalanan 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest kaldı.
- AA
- 29.04.2020 - 16:42
Bir istihbarat çalışmasını değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'nın Ayıtdere mevkisine operasyon düzenledi.
Operasyonda, tarihi eser niteliğindeki zemin mozaiğini bulunduğu yerden çıkaran ve 100 milyon liraya satma hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandı.
5'İ DE SERBEST KALDI
Gözaltına alınan şüpheliler İ.S., A.A., A.C., M.D. ve İ.G. hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
İfadeleri alınan 5 kişi daha sonra serbest bırakıldı.
KORUMA ALTINA ALINDI
Roma dönemine ait olduğu belirlenen eser ise Çanakkale Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.