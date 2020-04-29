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    Tarihi eseri satacakları sırada jandarma yakaladı

    Çanakkale'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğindeki zemin mozaiğini 100 milyon liraya satmaya hazırlanırken yakalanan 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest kaldı.
    • AA
    • 29.04.2020 - 16:42
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    Tarihi eseri satacakları sırada jandarma yakaladı

    Bir istihbarat çalışmasını değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'nın Ayıtdere mevkisine operasyon düzenledi.

    Operasyonda, tarihi eser niteliğindeki zemin mozaiğini bulunduğu yerden çıkaran ve 100 milyon liraya satma hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandı.

    5'İ DE SERBEST KALDI

    Gözaltına alınan şüpheliler İ.S., A.A., A.C., M.D. ve İ.G. hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

    İfadeleri alınan 5 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

    KORUMA ALTINA ALINDI

    Roma dönemine ait olduğu belirlenen eser ise Çanakkale Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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