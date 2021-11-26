Cinayet davasının sanıkları arasında yer alan ve açık cezaevinden firar eden Servet Tevetoğlu, Edirne’de yakalandı. Mahkeme, Tevetoğlu’nun yeniden tutuklanmasına karar verdi.

17 Ocak 2017’de İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir iş yerinde silahla vurulan ve yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu’nun da arasında bulunduğu 6 sanık yargılanıyordu.

Tevetoğlu 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin lira kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı ancak başka bir suçtan dolayı açık cezaevinde tutuluyordu.

AÇIK CEZAEVİNE GERİ DÖNMEDİ

Tevetoğlu, açık cezaevinden firar etmişti.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yürüttüğü yargılamada mahkeme, bir önceki celse firari Servet Tevetoğlu hakkındaki yakalama emrinin devamına karar vermişti.

Tarkan'ın firari kuzeni Servet Tevetoğlu yakalandı VİDEO



YAKALANDI, İFADE VERDİ

Tevetoğlu Edirne’de yakalandı.

Servet Tevetoğlu yakalanmasının ardından Uzunköprü Yakalama Bürosu SEGBİS salonundan ifade verdi.

Tevetoğlu burada verdiği ifadede, “Ben bu dosyadan tahliye olduğumda kardeşim kanser tedavisi görüyordu. 3 ay sonra da kendisini kaybettik. Hem bundan hem de bana takdir edilen kefaleti ödeme imkanım olmadığından adli kontrol şartını yerine getiremedim. Bu dosyadan tahliye olunca açık cezaevine geçtim. 1 hafta kaldım. Daha sonra izne çıktım. O dönemde bütün gazete ve televizyonda haberler çıktı. Bunun üzerine hakkımda yeniden tutuklama çıkacağını düşünerek korktum. Bundan dolayı da açık cezaevine tekrar dönemedim. Edirne Uzunköprü’de yakalandım.” dedi.

TEKRAR TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme sanık Servet Tevetoğlu’nun ifadesinin ardından adli kontrol yükümlülüklerini yerine getirmemesi, firari durumda olması ve kaçması ya da saklanması şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.