Tarsus-Ankara Otoyolu'nda tır devrildi: Ulaşıma kapandı

AA
Sürücüsü öğrenilemeyen tahıl yüklü tır, Tarsus-Ankara Otoyolu'nun Gülek Boğazı mevkiinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adana istikameti ulaşıma kapandı
Sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun Adana istikameti ulaşıma kapandı.
Ekiplerin çalışması sürüyor
Karayolları ekipleri, tırın kaldırılması ve dorseden yola savrulan tahılın temizlenmesi için çalışmasını sürdürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış