Tayvan'da Danas Tayfunu: 2 ölü 500 binden fazla yaralı

Tayvan'ın güney ve orta bölgelerini dün etkisi altına almaya başlayan Danas Tayfunu, ülkede can kaybına neden oldu.

Yetkililer, tayfun nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini 500'de fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bugün etkisini yitiren şiddetli rüzgar ve yağışın ardından ağır bilanço ortaya çıktı.

HANEYE ELEKTRİK VERİLMİYOR

Tayvan meteoroloji müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güney bölgelerinde yaklaşık 400 bin haneye halen elektrik verilemiyor.

YAPILAR ZARAR GÖRDÜ

Yapılan ölçümlerde Chiayi şehrinde rüzgarın hızının zaman zaman 200 km'nin üzerine çıktığı belirtilirken bölgede tapınak ve bazı yapılar büyük zarar gördü.

3 BİN 500 EV TAHLİYE EDİLDİ

Kaoshiung şehrinde dağlık bölgelerde yaşayan yaklaşık 3 bin 500 kişi tahliye edilirken ve bugün 33 uluslararası uçuş iptal edildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Tayvan'ın dışında Filipinler ve Çin'de de etkili olan Danas Tayfunu, Güney Guangdong eyaletindeki yüzlerce geminin limanda bekletilmesine neden oldu.

Çinli yetkililer bölgedeki 2 bin kişiyi açık denizdeki tesislerden tahliye ederek uzaklaştırdı.

Doğu Zhejiang eyaletindeki şehir feribot seferleri ve inşaat çalışmaları askıya alındı.