Tekirdağ, Çerkezköy ve Ergene'de ruhsatsız silah operasyonu
İHA

Tekirdağ’da jandarmanın düzenlediği iki ayrı operasyonda, ruhsatsız ve ele geçirildi.

Olaylarla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÇERKEZKÖYDEKİ ARAMALARDA RUHSATSIZ SİLAHLAR BULUNDU

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde, M.D. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada bir adet kurusıkıdan çevrilme tabanca, bir adet tabanca şarjörü ve 52 adet fişek ele geçirildi.

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ERGENE'DEKİ TAKİPTE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇTİ

Ayrıca, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde K.G. isimli şahsın aracında bir adet tabanca, bir adet şarjör ve dokuz adet fişek bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Aslı Didari
Editör