İHA
Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Çorlu yolu üzerinde önceki gün 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Kayra Güner idaresindeki otomobil, araçlar ışıklı kavşakta yavaşladığı sırada önündeki kamyona arkadan çarptı.
Otomobil kazada hurda yığınına dönerken sürücü araçta sıkıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Feci kaza kamerada
Kazanın ardından olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Araçların kırmızı ışık nedeniyle kavşakta yavaşladığı sırada 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin önündeki kamyona ok gibi saplandığı görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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