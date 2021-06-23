Tekirdağ’da 18 adreste su saati hırsızlığı

Hırsızların farklı adreslerden çaldığı su saatleri bulunurken, ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, 18 ayrı adresten su saatlerinin çalınması üzerine Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çeşitli kamera ve tanık araştırmalarında su saati hırsızlığını yapan şahsın M.T.A. (24) olduğu tespit edildi.

EVİN BAHÇESİNDEN ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda şahsın, Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde bir gecekonduda ikamet ettiği belirlendi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada su sayaçları evin bahçesinde ele geçirilirken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.