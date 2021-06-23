Euro
10.3465
0.12%
Dolar
8.6576
0.09%
Altın
497.6
0.57%
Borsa
1.404
-0.44%
Bitcoin
291.615
7.07%
EXEN Coin
29.97
14.91%
27ºC
İstanbul
Bulutlu 27 C

    Tekirdağ’da 18 adreste su saati hırsızlığı

    Hırsızların farklı adreslerden çaldığı su saatleri bulunurken, ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ’da 18 adreste su saati hırsızlığı

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, 18 ayrı adresten su saatlerinin çalınması üzerine Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Çeşitli kamera ve tanık araştırmalarında su saati hırsızlığını yapan şahsın M.T.A. (24) olduğu tespit edildi.

    EVİN BAHÇESİNDEN ÇIKTI

    Yapılan çalışmalarda şahsın, Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde bir gecekonduda ikamet ettiği belirlendi.

    Şüphelinin ikametinde yapılan aramada su sayaçları evin bahçesinde ele geçirilirken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Tekirdağ’da 18 adreste su saati hırsızlığı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir