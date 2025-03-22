Tekirdağ'da 2 otomobil çarpıştı
DHA

Tekirdağ'ın Saray-Çerkezköy kara yolu Büyükyoncalı Kavşağı'nda bir kaza meydana geldi.

M.Y.'nin kullandığı 34 AGP 435 plakalı otomobil ile H.K. yönetimindeki 16 R 0837 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRDI

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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İrem Yılmaz
Editor