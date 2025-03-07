Tekirdağ'da 5. kattan düşen vatandaş hayatını kaybetti

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sami Karakaya, henüz bilinmeyen bir nedenle 5. katta oturduğu dairenin balkonundan bahçe zeminine düştü.

Fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Sami Karakaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Karakaya'nın cenazesi, otopsiye sevk edildi.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.