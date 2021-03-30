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    Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 göçmen yakalandı

    Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 15 göçmen yakalandı. Göçmenlerin 5 kişilik hafif ticari araca, sürücü dahil 16 kişi bindikleri belirlendi.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 15:10
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    Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 göçmen yakalandı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurup kontrol etti.

    Kontrollerde 5 kişilik araçta, biri kadın ikisi çocuk 15 göçmen ile sürücü M.S. olmak üzere 16 kişi bulundu.

    YUNANİSTAN’A GİDECEKLERDİ

    Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak üzere sınıra gittikleri belirlendi.

    Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücü M.S. ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ da 5 kişilik araçta 15 göçmen yakalandı #1

    Tekirdağ da 5 kişilik araçta 15 göçmen yakalandı #2

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