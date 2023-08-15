Tekirdağ'da 50 milyon dolarlık dolandırıcılık: 4’ü tutuklandı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortakları arasında bulunduğu demir çelik firmasını 50 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 çalışandan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir demir çelik firmasından 50 milyon dolarlık vurgun yapıldı…

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ortağı olduğu firmanın yetkilileri, 11 çalışan hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, aralarında şirketin genel müdürü Şükrü Erhal'ın da bulunduğu 11 şüpheliyi, 'örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'hırsızlık', ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından gözaltına aldı.

4'ü tutuklandı

Şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

16 saat süren duruşmada Şükrü Erhal, işletme müdürü Emrah Ersoy, yatırım müdürü Nurdoğan Aksoy ve satın alma müdürü Mesut Kalender tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şirket sahipleri, harcamalardan şüphelendi

Olay, şirket sahiplerinin harcamalardan şüphelenip, hesaplar üzerinde detaylı inceleme yapması ile ortaya çıktı.

Son 5 yılın incelemesinde; şüphelilerin paravan şirket kurdukları, fabrikalara malzeme alınmış gibi gösterip, almadıkları ve kurdukları paravan şirketlere ödeme yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin, şirket içi ve dışında kurdukları yapılanma ile tüm kademelere kendi elemanlarını yerleştirip, dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri tespit edildi.

"Sizi artık burada barındırmayız"

Şüphelilerin şirket ile çalışan taşeron firmaları, "Sizi artık burada barındırmayız. Yaptığınız tüm işleri beğenmeyerek iptal ederiz. İş bitirme evraklarınızı vermeyiz, siz de hak edişlerinizi alamazsınız." diyerek tehdit edip, olmayan işleri yapılmış gösterdikleri, bazı işleri de fazla gösterdikleri, bu yollarla şirketi 50 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.