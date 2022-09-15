Tekirdağ’da 7 kişinin öldüğü kazada şoför: Treni rayların üzerinde fark ettim

Yük treninin çarptığı minibüste 7 can gitti, şoför tutuklandı. 165 yıl hapis istemiyle yargılanan o şoför hakim karşısında savunma yaptı. Şoför “Rayların üzerine geldiğimde treni fark ettim” dedi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde Kapıkule-Halkalı seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün (51) kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüse çarptı.

4 Eylül 2021 sabahı meydana gelen kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Bilirkişi raporu

Minibüsün sürücüsü Küllü'nün tutuklanmasının ardından kazayla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Birimi'nden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, öğretim görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve öğretim görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyeti rapor hazırladı.

Raporda şoför Küllü 'asli', TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü yerel idaresi ise 'tali' kusurlu bulundu.

Tekirdağ'da yük treninin işçi servisine çarpma anı VİDEO

165 yıl hapis istemi

Kazayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, minibüs şoförü Bilal Küllü'nün kazada ölen 7 kişi için ayrı ayrı 'olası kastla öldürme' suçundan 20'şer yıla kadar olmak üzere 140 yıl, yaralanan 5 kişi içinse ayrı ayrı 'basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 5'er yıla kadar olmak üzere 25 yıl hapsi talep edildi.

Yargılama başladı

Bilal Küllü'nün yargılanmasına Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmaya, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ile avukatları katılırken, Küllü, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak savunmasını yaptı.

“Rayların üzerine geldiğimde treni fark ettim”

Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Küllü, “Kazadan önce 5 aydır Velimeşe Mahallesi'ne işçi götürmüyor ve almıyordum. Kazanın olduğu gün 2 işçi için oraya girecektim. En son buraya girdiğimde, Çerkezköy istikametine yanan yeşil ışık ile Velimeşe Mahallesi'ne dönmek için yanan yeşil ışık aynı anda yanıyordu. Yine öyle diye düşündüm, önümdeki araçtan dolayı tam olarak göremedim. Hemzemin geçide doğru döndüm, rayların üzerine geldiğimde treni fark ettim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum.” diye konuştu.

DHA'nın haberine göre duruşma, 24 Kasım 2022'ye ertelendi.

“Bu bir cinayettir”

Basına kapalı yapılan duruşmanın ardından kazada ölenlerin aileleri ve yaralıların avukatları adına Güney Halis Şahin, açıklama yaptı.

DHA’nın haberine göre Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

“Şoför savunmasında tabii olayı sanki bir trafik kazasıymış gibi göstermeye çalışsa da heyete anlatmaya çalıştık. Bu bir kaza değildir, cinayettir, bir katliamdır. Nitekim savcılık makamı da zaten öyle düşündü ki yargılamayı olası kastan açtı. Şoför şu an cinayetten yargılanıyor.





“Kulak tıkayan kim varsa yargılanmasını sağlayacağız”

Bunun yanında bu şoförün dışında burada ihmali olan, sorumlu bulunan, kusuru bulunan kim varsa onunla ilgili de sürecin takibindeyiz. Buna dair bir soruşturma dosyası var ve dosya tefrik edildi. 'Bu şoför bizi ölüme götürecek. Bak sürekli ışık hatası yapıyor, hemzeminde geçiyor, öldürecek bizi' denmesine rağmen bunlara kulak tıkayan, bunları göz ardı eden kim varsa bunların yargılanması için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız.”





“Çalışanlarının can güvenliğini korumak zorunda”

Kazada kız kardeşi Nebibe Korkmaz'ı kaybeden Nefise Korkmaz Gedik ise “Bir işveren çalışanlarının üzerinden para kazanıyorsa o çalışanlarının can güvenliğini korumak zorunda. Bu kaza değil, göze baka baka olan ihmalkarlıkların bütünü.” diyerek gözyaşı döktü.