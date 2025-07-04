Tekirdağ'da ailesini katleden genç: Altın meselesinden dolayı tartışma oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı...

17 yaşındaki A.Ç., anne ve babasını öldürdükten sonra amca, yenge ve dedesini yaralamıştı.

A.Ç. hakkında açılan davada ilk duruşma, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DURUŞMADA YER ALAN İSİMLER

Duruşmaya, "üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan A.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ayrıca olayda yaralanan amca G.Ç., yenge F.Ç. ve dede C.Ç. ile taraf avukatları da hazır bulundu.

TARTIŞMA AİLENİN ALTINLARINI SATTIĞI İÇİN ÇIKMIŞ

Sanık A.Ç., savunmasında yaptığı açıklamada pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Altın meselesinden dolayı ailesiyle tartıştıklarını belirten A.Ç., şu ifadeleri kullandı:

Olayın yaşandığı gün anne babamla altın meselesinden dolayı tartışma oldu. Ben de olayın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra önce annemi, sonra babamı bıçakladım. Ardından apartmanda amcamı, yengemi ve dedemi bıçakladım. Onları bıçaklamak istememiştim ama o anlık sinirle oldu.

BİLGİSAYARINDAKİ FARE ZEHRİ, BIÇAK VE TABANCA GİBİ ARAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Psikolojik sorunları olduğunu ve bu durumu ailesiyle paylaştığını dile getiren A.Ç., ailesinin kendisine bu konuda yardımcı olmadığını savundu.

Ayrıca bilgisayarındaki fare zehri, bıçak ve tabanca gibi aramaların ailesiyle ilgisi olmadığını öne sürerek, "Ailemle sorunlar yaşıyordum. Altınlarını alıp sattıktan sonra zaman zaman tartışmamız oldu. Olayların buraya gelmesini istemedim. Diğer akrabalarımla sorunum yoktu." dedi.

"KAPIYI AÇTIKTAN SONRA BIÇAKLA BENİ YARALAYARAK EŞİMİ KOVALAMAYA BAŞLADI"

Olayda yaralanan amca G.Ç., duruşmada verdiği ifadede sesleri duyması üzerine ağabeyinin evine çıktıklarını, yedek anahtarla içeri girdiklerinde A.Ç. ile abisinin boğuştuğunu gördüğünü söyledi.

"Ağabeyim kanlar içindeydi. Kapıyı açtıktan sonra A.Ç. bıçakla beni yaralayarak eşimi kovalamaya başladı. Ondan sonra ben bayıldım. Kendisinden şikayetçiyim." diye konuştu.

Yenge F.Ç. ile dede C.Ç. de sanık A.Ç.'nin kendilerini bıçakla yaraladığını belirterek şikayetçi olduklarını ifade etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, anneanne R.K'nin bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

11 Kasım 2024'te meydana gelen olayda şahıs tutuklanmıştı.