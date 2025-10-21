Tekirdağ'da alkollü kadın sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı

- Tekirdağ Çorlu'da bir cip, karşı şeride geçerek hafif ticari araca çarptı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi'nde Gamze K. yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip Serkan S. idaresindeki hafif ticari araca çarptı.
Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 35 yaşındaki Gamze K.'nin 3.51 promil alkollü olduğu belirlendi.
Alkollü sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.