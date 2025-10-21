Abone ol: Google News

Tekirdağ'da alkollü kadın sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı

Tekirdağ'da kontrolden çıkıp karşı şeritteki hafif ticari araca çarpan cipin kadın sürücüsü yapılan kontrolde 3.51 promil alkollü çıktı.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 03:57
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi'nde Gamze K. yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip Serkan S. idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 35 yaşındaki Gamze K.'nin 3.51 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

