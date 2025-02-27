Tekirdağ'da anne ile kızının ölümüne neden olan alkollü sürücüden skandal savunma

DHA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda geçen yıl 21 Temmuz'da meydana gelen olayda, kırmızı ışıkta geçen Enis Demirkıran'ın kullandığı otomobil, Refiye Erden idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada, Semra Demirok ile Enis Demirkıran ve Fatih Güngör yaralanırken, aynı araçta bulunan Refiye Erden ile annesi Safiye Erden yaşamını yitirdi.

1.60 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Çorlu Devlet Hastanesi'nde kaldırılan sürücü Enis Demirkıran'ın yapılan kontrolünde, 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enis Demirkıran'a ev hapsi verildi.

DEMİRKIRAN İLK DURUŞAMDA TUTUKLANDI

Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Demirkıran, kanundaki 'Kavşağa yaklaşan sürücülerin kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamaları, dikkatli olmaları, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorunda oldukları', 'Kırmızı ışık kuralına uymamak' ve 'Yasal limitlerin üzerinde alkollü araç kullanmak' maddelerindeki trafik kurallarını ihlal ederek kazanın oluşmasına neden olduğu gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Enis Demirkıran hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan 2 kez 20 yıldan 25'er yıl olmak üzere toplamda 50 yıla kadar hapis cezası istendi.

Demirkıran, Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklandı.

"TRAFİK IŞIĞININ SARIDAN KIRMIZIYA DÖNÜŞMEDEN GEÇEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Bugün görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Enis Demikıran, ölenlerin yakınları, tarafların avukatları katıldı.

Savunma yapan Enis Demirkıran, kazadan önce az miktarda alkol aldığını ve kaza sırasında hızının yüksek olmadığını öne sürdü.

Demirkıran, şöyle dedi:

Seyir halindeyken trafik ışığının sarıdan kırmızıya dönüşmeden geçebileceğimi düşündüm. Ancak yola çıkan araca çarptım. Çok pişmanım, böyle bir olay olsun istemedim. Hem kendi sağlığıma hem de karşı tarafa verdiğim acı yüzünden geceleri uyku uyuyamıyorum. Psikolojik tedavi görüyorum.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Erden ailesinin yakınları ile avukatları sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.