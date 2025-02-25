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İHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir düğün salonu önünde aracından indikten sonra fenalaşarak yere yığılan 38 yaşındaki Fatih Suvar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Suvar’ın baygın halde bulunduğu ve yapılan müdahale sonrası hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan güvenlik kamera incelemesinde, Suvar’ın aracından yalnızca indiği, aracın arkasına yöneldikten sonra bir anda baygınlık geçirerek yere yığıldığı ve çevredeki hiç kimsenin müdahalede bulunmadığı görüldü.



KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası belirlenmesi bekleniyor.