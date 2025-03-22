Tekirdağ'da babasının darbettiği 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

AA
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde baba H.İ.Ç. tarafından darbedilen ve kafa travması geçiren 2 yaşındaki H.Ç. adlı çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Çocuğunu dövdüğü belirtilen baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
BABA TUTUKLANDI
Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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