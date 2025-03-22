Tekirdağ'da babasının darbettiği 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda
AA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde baba H.İ.Ç. tarafından darbedilen ve kafa travması geçiren 2 yaşındaki H.Ç. adlı çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Çocuğunu dövdüğü belirtilen baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

BABA TUTUKLANDI

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editor