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DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde görev yapan 44 yaşındaki polis memuru Ümit Saçan, 21 Şubat'ta rahatsızlanarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde Saçan'ın beynine pıhtı attığı tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından polis memuru, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören polis memuru, doktorların tüm çabasında rağmen kurtarılamadı.



Evli ve bir çocuk babası Ümit Saçan için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Törene; Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Süleyman Rüzgar, STK temsilcileri, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları, çalışma arkadaşları ve ailesi katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende Saçan’ın öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Törende polis memuru Saçan’ın ailesi ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

Ümit Saçan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konuldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ümit Saçan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün de katılımıyla Osmanlı Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.