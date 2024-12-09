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Tekirdağ'da bıçakla eşini ağır yaralayıp, yanındaki erkeği öldürdü

Tekirdağ'da bıçakla eşini ağır yaralayıp, yanındaki erkeği öldürdü Çorlu'da bir börekçide gördüğü eşini bıçakla ağır yaralayan ve eşinin yanındaki Hayrullah Karadeniz’i ise boğazını keserek öldüren şüpheli, kaçtığı otomobille birlikte yakalandı.