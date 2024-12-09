Tekirdağ'da kan donduran cinayet...
Çorlu ilçesinde yaşayan Aykut E., Reşadiye Mahallesi üzerinde bir kafede eşi Mavuş E.'yi Hayrullah Karadeniz ile otururken görünce içeriye girdi.
Üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Aykut E., önce Hayrullah Karadeniz’in boğazını kesti, ardından da eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı.
EŞİNİ YARALADI, YANINDAKİ ADAMI ÖLDÜRDÜ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hayrullah Karadeniz’in öldüğü belirlendi.
Ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Mavuş E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ARACIYLA BERABER YAKALANDI
Polis, olaydan sonra Aykut E.’nin otomobille kaçtığını belirledi.
Takibe alınan otomobil Zafer Mahallesi’nde önü kesilerek durdurulup içindeki Aykut E. gözaltına alındı.
Aykut E’nin olayda kullandığı bıçağı ucuzluk pazarından aldığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.
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