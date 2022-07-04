Süleymanpaşa ilçesinde bir kısmı biçilmiş yaklaşık bin dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Türkiye bir yandan orman yangınlarıyla, diğer yandan da yurdun bazı bölgelerinde kasıtlı çıkarıldığı düşünülen tarım alanı yangınlarıyla mücadele ediyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi’nde bulunan ve çoğunluğu ekili vaziyette bulunan buğday tarlasında yangın çıktı.

Tarlada dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye müdahale etse de rüzgarla diğer taralalara sıçradı

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, mahalle sakinleri de traktörler ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın çevredeki diğer tarlalara sıçardı. İtfaiye ekipleri ve traktörlerle yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından tarla yangını kontrol altına alındı.

Tekirdağ’da bin dönüm buğday tarlası yandı - VİDEO

Bin dönümlük tarım alanı yandı

İHA'nın haberine göre; alanda yapılan incelemede çoğunluğu ekili vaziyette bulunan yaklaşık bin dönüm buğday tarlası yandı. Aynı bölgede dün de çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm alan yanmıştı. Dünya genelinde buğday krizinin konuşulduğu bu günlerde bin dönüm alanın yanması yürekleri sızlattı.

"Biçilmemiş çok alan yandı"

Traktörü ile yangına müdahale eden mahalle sakinlerinden Hüseyin Alp Çakırlar yaptığı açıklamada, “Dün biçerdöver tarafından çıktığı düşünülüyordu. Fakat bugün daha bir bilgi alamadık. Çok buğday yandı. Biçilmemiş alan. Durum vahim. Durum çok kötü. Ortalama bin dönüm alanın yandığını düşünüyorum. Bizim de biraz alanımız yandı. Üzgünüz umarım devamı gelemez” dedi.