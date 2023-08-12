Tekirdağ'da bina sakini ile yönetici arasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı Apartman yöneticisi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı anne ile oğlunu yaraladı. Yaralılardan genç çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Bir apartmanda yönetici olan Hakan Ağyar ile binada oturan A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yönetici Ağyar, üzerindeki bıçakla A.Ç.'yi sırt ve karın bölgesinden yaraladı. Anne oğul yaralandı Oğlu A.Ç.'yi korumaya çalışan anne H.Ç. de aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ile oğlu Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tutuklandı Polis tarafından gözaltına alınan Hakan Ağyar'ın ifadesinde daha önce A.Ç.'nin kendisini bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ağyar, çıkarıldığı hakimlikte, 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.