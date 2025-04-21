Tekirdağ'da bir işçi akıma kapıldı

İHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Çerkezköy yolu üzerindeki Velimeşe OSB içerisinde devam eden yol yapım çalışmalarında beton serimi esnasında, iddiaya göre, işçi Y.İ.'nin elindeki demir çubuk yüksek gerilim hattına temas etti.

Bunun üzerine 48 yaşındaki işçi Y.İ. akıma kapıldı.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan işçi Y.İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İş kazasıyla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.