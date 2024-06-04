Tekirdağ'da bisikletli çocuğa otomobil çarptı Çerkezköy-Çorlu yolunda yolun karşısına bisikletiyle geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi istikametinden Çorlu istikametine seyir halinde olan Z.B. idaresindeki 59 AJK 969 plakalı otomobil, bisikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen M.A.'ya (15) çarptı.

Çocuk ağır yaralandı

Olayda ağır yaralanan M.A.'nın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Kanlar içinde kalan yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza sonrası bisiklet parçalara ayrılırken, sürücü Z.B. ise ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)