Tekirdağ'da boşanma aşamasındaki eşini vurup kayıplara karıştı Boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için bir kafede buluşan adam, tartıştığı eşini göğsünden vurarak ağır yaralarken olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi olduğu belirlendi.

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DHA

Kadına şiddetin adresi bu kez Tekirdağ oldu...

Çorlu'da Samet Kaya, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Meltem Kaya'yı konuşmak için Zafer Mahallesi'nde buluşmaya davet etti.

Kafeteryada buluşan çift arasında çıkan tartışma sırasında Samet Kaya, üzerinde taşıdığı tabanca ile eşine ateş açtı.

Göğsünden vurarak ağır yaraladı

Göğüs kısmından tek kurşunla yaralanan kadın kanlar içinde yere düşerken, Samet Kaya olay yerinden kaçtı.

Meltem Kaya'ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meltem Kaya, ameliyata alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Samet Kaya'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)