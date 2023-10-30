Tekirdağ'da boynundan vurulan 7 aylık hamile kadın can verdi Tekirdağ'da silahlı kavga esnasında pompalı tüfekten çıkan saçmayla boynundan vurulan 7 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi.

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi 'nde odun indirme sırasında Ş.D. ile S.C. arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sebebiyle 17 yaşındaki S.D., evinden aldığı pompalı tüfekle mahallede tartışma yaşadığı S.C.'ye ateş etmeye başladı.

Tüfekten çıkan saçmalar S.C.'nin omzunu sıyırırken saçmalardan biri de bu esnada evinin önünde oturan 7 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven'in boyun kısmına isabet etti.

Hastanede can verdi

Aldığı kurşun darbesi ile bir anda kanlar içinde kalan Güven, olay yerindeki vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pompalı tüfekle dehşet saçan Ş.D ise olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken bebek ise yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Cinayet şüphelisi Ş.D.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)