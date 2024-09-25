Tekirdağ'da cinayet işledi: Çevredekilere 'Polis çağırın beni alsın' diye bağırdı

DHA
Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde seyyar balıkçılık yapan N.Y. ile servis şoförü Tolga Çelik arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında N.Y., üzerinde taşıdığı bıçakla Çelik’i çeşitli yerlerinden bıçakladı.
ÇEVREDEKİLERE SESLENDİ
Çelik kanlar içinde yığılırken, N.Y. ise çevrede bulunanlara 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye seslendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde kaldırılan Tolga Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis N.Y.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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