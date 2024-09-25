Haberler



3. Sayfa



Tekirdağ'da cinayet işledi: Çevredekilere 'Polis çağırın beni alsın' diye bağırdı

Tekirdağ'da cinayet işledi: Çevredekilere 'Polis çağırın beni alsın' diye bağırdı Süleymanpaşa ilçesinde seyyar balıkçılık yapan 49 yaşındaki N.Y., tartıştığı servis şoförü 34 yaşındaki Tolga Çelik’i bıçakla öldürdü. N.Y., cinayetin ardından çevrede bulunanlara 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye seslendi.