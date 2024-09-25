Tekirdağ'da cinayet işledi: Çevredekilere 'Polis çağırın beni alsın' diye bağırdı
DHA

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde seyyar balıkçılık yapan N.Y. ile servis şoförü Tolga Çelik arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında N.Y., üzerinde taşıdığı bıçakla Çelik’i çeşitli yerlerinden bıçakladı.

ÇEVREDEKİLERE SESLENDİ

Çelik kanlar içinde yığılırken, N.Y. ise çevrede bulunanlara 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye seslendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde kaldırılan Tolga Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis N.Y.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Furkan Can
Editör