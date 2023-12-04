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Tekirdağ'da depremden hemen sonra sokakta çok sayıda köpek gözlendi

Tekirdağ'da depremden hemen sonra sokakta çok sayıda köpek gözlendi Bursa'da 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem Edirne ve Tekirdağ’da da hissedildi. Tekirdağ’da deprem sonrası sokaklarda çok sayıda köpek gözlendi.