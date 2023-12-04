İHA
Bursa’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Edirne ve Tekirdağ’da da hissedildi.
Deprem vatandaşlara büyük bir panik yaşattı.
"Şu anda korkulacak bir durum yok gibi"
Edirne’de Vatandaşlardan Şerif Erdem, "Biraz baş dönmesi oldu ama depremle alakalı olmadığını düşünmüştüm. Motosikleti park ediyordum biraz korktum. Şu anda korkulacak bir durum yok gibi" dedi.
Öte yandan depremin hemen sonrasında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sokakta çok sayıda köpek uzaklaşmaya çalışırken gözlendi.
'Köpekler depremi önceden mi hissediyor?'
O sırada çok sayıda köpeğin alanda uzaklaşması 'Köpekler depremi önceden mi hissediyor?' sorusunu akıllara getirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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