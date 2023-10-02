Tekirdağ'da deterjan imalathanesinde karıştırıcı mikser devrildi! Altında kalan işçi hayatını kaybetti...

İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Mobilyacılar Sitesi mevkiinde deterjan üretiminin yapıldığı bir iş yerinde dehşet yaşandı.
İş yeri ortağı Sabahattin Özen, forkliftin üzerine konulan deterjan karıştırıcı mikseri düzeltmek istedi.
Bu sırada dengeden çıkan mikser, Özen’in üzerine devrilerek sıkışmasına neden oldu.
İşçi hayatını kaybetti
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, mikserin altından çıkarılan Sabahattin Özen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)