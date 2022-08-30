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    Tekirdağ'da dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

    Çorlu ilçesinde ilerleyen servis şoförü, dikkatsizliği sonucunda yayaya çarptı. O anlar kameraya yansırken, yaralı yaya hastaneye kaldırıldı.
    • 30.08.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 13:22
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    Tekirdağ'da dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yaya geçidinde kaza yaşandı.

    Cumhuriyet Meydanı yakınında ilerleyen bir servis minibüsünün anlık dikkatsizliği facianın eşiğinden döndürdü.

    Minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarptı. Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Durum Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

    Kaza sonucunda hafif yaralanan yaya vatandaş, olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre, yaşanan kaza anı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Tekirdağ'da dikkatsiz sürücü yayaya çarptı ViDEO

    Tekirdağ da dikkatsiz sürücü yayaya çarptı #1


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