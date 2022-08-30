Tekirdağ'da dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

Çorlu ilçesinde ilerleyen servis şoförü, dikkatsizliği sonucunda yayaya çarptı. O anlar kameraya yansırken, yaralı yaya hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yaya geçidinde kaza yaşandı.

Cumhuriyet Meydanı yakınında ilerleyen bir servis minibüsünün anlık dikkatsizliği facianın eşiğinden döndürdü.

Minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarptı. Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Durum Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucunda hafif yaralanan yaya vatandaş, olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar kamerada

İHA'nın aktarımına göre, yaşanan kaza anı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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