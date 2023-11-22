Tekirdağ'da dönüş yapan scooter traktöre çarptı Çorlu ilçesinde traktörün dönüş yaptığı sırada sağından geçiş yaparken çarpışan scooter sürücüsü yaralandı.

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İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Gülhan Sokak kesişiminde Hürriyet Caddesi’nde seyrederken Gülhan Sokak'a dönüş yapmak isteyen belediyeye ait traktör ile Türkgücü istikametine seyreden Kürşat A.’nın kullandığı scooter çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen scooterın sürücüsü Kürşat A. yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kameralara yansıdı

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)