İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Gülhan Sokak kesişiminde Hürriyet Caddesi’nde seyrederken Gülhan Sokak'a dönüş yapmak isteyen belediyeye ait traktör ile Türkgücü istikametine seyreden Kürşat A.’nın kullandığı scooter çarpıştı.
Kaza sonrası devrilen scooterın sürücüsü Kürşat A. yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kameralara yansıdı
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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