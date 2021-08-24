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    Tekirdağ’da düğündeki halay kavgası kanlı bitti: 1 ölü

    Bir düğünde halay çekilirken müziğin bir anlık kesilmesi nedeniyle, Erhan A. ile Ferdi Alparslan arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Erhan A., Alparslan’ı karın bölgesinden bıçaklayarak öldürdü.
    • DHA
    • 24.08.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 12:51
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    Tekirdağ’da düğündeki halay kavgası kanlı bitti: 1 ölü

    Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Soylu Mahallesi'nde, saat 02.00 sıralarında, düğün sırasında çekilen halayda müziğin kesilmesi üzerine Erhan A. (28) ile Ferdi Alparslan (25) arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma, davetlilerin araya girmesi ile büyümeden son buldu.

    Fakat, düğünün dağılmasının ardından ikili arasındaki tartışma devam etti.

    Erhan A., üzerindeki bıçakla Ferdi Alparslan’ı karın bölgesinden bıçakladı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Alparslan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tekirdağ’da düğündeki halay kavgası kanlı bitti: 1 ölü #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Erhan A., yapılan kontrollerde 1.10 promil alkollü çıktı.

    Erhan A. gözaltına alınırken, Alparslan doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

    Tekirdağ’da düğündeki halay kavgası kanlı bitti: 1 ölü #2

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