AA
Tekirdağ'da, özel bir havacılık okuluna ait eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Çorlu Havalimanı'ndan kalkan AFA'ya ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağının motorunda bir süre sonra arıza meydana geldi.
Ayçiçeği ekili tarlaya indi
Uçak, Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Mahallesi'nde ayçiçeği ekili tarlaya indi.
Ekipler uçak çevresinde güvenlik önlemi alırken pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul'a götürülecek
Uçağın teknik ekip tarafından sökülerek İstanbul'a götürüleceği bildirildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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