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Tekirdağ'da eğitim uçağı ayçiçeği tarlasına zorunlu iniş yaptı

Tekirdağ'da eğitim uçağı ayçiçeği tarlasına zorunlu iniş yaptı Tekirdağ'da, Çorlu Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağının motorundaki arıza nedeni ile zorunlu iniş yapması gerekti. Yaşanan olayda pilotun sağlık durumunun işi olduğu öğrenildi.