Tekirdağ'da elektrik süpürgesi kablosuyla kız arkadaşını öldürdü Tartıştığı kız arkadaşını, elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak başında bekleyen 26 yaşındaki genç daha sonra polise teslim oldu.

DHA Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gece saatlerinde Tepe Emlak Konutları'nda dehşet saçıldı. Çerkezköy'de bir fabrikada çalışan 26 yaşındaki Ümit I., İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i kiraladığı otomobille alıp, ilçeye getirdi. Günlük olarak kiralanan dairede ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit I., Züleyha Adıgüzel'i elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Cesedin başında bekledi Sabaha kadar cesedin başında bekleyen Ümit I., ardından emniyete giderek, olay anlatarak teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri Züleyha Adıgüzel'in öldüğünü belirledi. Cenaze otopsiye sevk edildi Züleyha Adıgüzel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ümit I.’nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.