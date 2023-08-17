Tekirdağ'da elektrik süpürgesi kablosuyla sevgilisini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı 23 yaşındaki kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i elektrik süpürgesinin kablosuyla boğarak öldürdükten sonra tutuklanan 26 yaşındaki Ümit Işık, genç kızla 1,5 ay önce tanıştığını ve 3'üncü kez buluştuklarını söyledi.

DHA

Tekirdağ'da bir genç kız, sevgilisi tarafından katledildi..

Önceki gece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Tepe Emlak Konutları'nda meydana gelen olayda, Çerkezköy'de bir fabrikada çalışan Ümit Işık, İstanbul'da yaşayan kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i kiraladığı otomobille alıp, ilçeye getirdi.

Günlük olarak kiralanan dairede ikili arasında tartışma çıktı.

Elektrik süpürgesinin kablosuyla boğdu

Tartışma sırasında Ümit Işık, Züleyha Adıgüzel'i elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Sabaha kadar cesedin başında bekleyen Ümit Işık, ardından emniyete giderek olay anlatıp, teslim oldu.

Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Züleyha Adıgüzel'in cesediyle karşılaştı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ümit Işık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'adam öldürme' suçundan tutuklandı.

İfadesinde 1,5 ay önce tanıştıklarını söyledi

Işık ifadesinde, Züleyha Adıgüzel ile 1,5 ay önce tanıştıkları ve 3’üncü kez buluştuklarını anlattı.

"Benle görüşmek istemediğini söyledi

Işık, ifadesinde şunları söyledi:

Olay günü İstanbul'dan onu almak için Çorlu ilçesinden araba kiraladım. İstanbul'a giderek Züleyha'yı alıp, Çerkezköy'de kiraladığım apart otele geldik. Burada bana artık görüşmek istemediğini ve beni sevmediğini söyledi.



Tartışma sırasında yan tarafta elektrik süpürgesi duruyordu, kablosu elime geçti. Züleyha'nın boynuna dolamaya başladım. O da bana, 'Yapma aşkım' dedi, tırnağını elime batırdı.

Ümit Işık, sabah olunca, kiraladığı aracı Çorlu'ya götürüp bıraktıktan sonra tekrar daireye döndüğünü, ardından da polise gidip teslim olduğunu ifade etti.