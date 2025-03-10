Tekirdağ'da emekli polis tartıştığı eşini eşarpla boğdu

DHA

Bir kadın daha kocası tarafından katledilldi...

Son olayın adresi ise Tekirdağ oldu..

Çorlu ilçesinde oturan ve Marmaraereğlisi ilçesindeki evlerine giden 2 çocuk sahibi Halil-Halime Avşar çifti arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

EŞARPLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi ile Halil Avşar, Halime Avşar'ı eşarpla boğdu ardından telefonla jandarmayı arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Halime Avşar'ın öldüğü belirlendi. Avşar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Halil Avşar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.